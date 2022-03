Madonna revela que contraiu Covid-19

A “rainha da pop” informou ao final desta quarta-feira que teve Covid-19 durante a sua digressão mundial “Madame X”.

Uma revelação que apanhou o mundo de surpresa. Madonna, que atuou em Lisboa, no Coliseu dos Recreios, no âmbito da sua tour “Madamme X”, adiantou esta quarta-feira nas redes sociais que contraiu Covid-19 precisamente na altura em que dava espetáculos um pouco por todo o mundo.

“Sinto-me grata por poder ajudar a pesquisar uma cura para a Covid-19. E para clarificar as coisas para as pessoas que preferem acreditar nas notícias sensacionalistas do que na própria pesquisa sobre este vírus – neste momento não estou doente”, garantiu, enquanto mencionava um artigo sobre os 1,1 milhões de dólares que doou para ajudar a descobrir a vacina.

“Quando se testa positivo para anti-corpos, significa que se teve o vírus, como eu claramente tive quando estive doente no final da minha digressão em Paris há sete semanas, assim como muitos artistas do meu espetáculo”, prosseguiu.

Madonna acrescentou: “Pensámos que tivemos uma gripe má. Graças a Deus que estamos bem e saudáveis agora”, rematou a “rainha da pop”.