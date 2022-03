Mãe de Eduardo Salvio operada de urgência

A mãe de Eduardo Salvio foi internada nos cuidados intensivos, durante esta semana, e operada de urgência, na noite de terça-feira.

Diagnosticada com cancro há alguns meses, Cristina, a mãe do ex-jogador do Benfica, encontra-se em observação após se ter submetido a uma cirurgia “bem-sucedida”, tal como avança a imprensa internacional.

O futebolista que, recentemente, se mudou para a Argentina, onde joga no Boca Juniors, ainda não reagiu. Porém, a sua mulher, Magali Aravena, partilhou, no Instagram, uma fotografia a agarrar a mão da sogra.

“Agarro a sua mão com todas as minhas forças. ‘Totita’, ensinaste-nos a lutar em todos os momentos, deste-nos força quando não a tínhamos. Hoje, cabe-nos a nós estar aqui para ti. Deus é grande e vais sair desta. Amamos-te muito e sabes que és o nosso pilar”, lê-se na legenda.