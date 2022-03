Mãe de ex-concorrente da “Casa dos Segredos” entra no “Big Brother 2020”

Teresa, mãe de Tierry Vilson, entra num “reality show” sete anos depois de o filho ter participado na “Casa dos Segredos”.

Um “trunfo” bem guardado pela TVI… até ontem. Teresa, mãe de Tierry Vilson, da quarta edução da “Casa dos Segredos”, vai entrar no “Big Brother 2020”, depois de cumprir a quarentena obrigatória.

“Dentro da casa vou tentar ser como sou. Sou ciumenta, teimosa… Tenho os defeitos todos. À primeira vista, as pessoas dizem que se sentem um bocado intimidadas comigo”, garante Teresa no vídeo de apresentação passado este domingo à noite pela TVI.

Recorde-se que a nova concorrente foi sempre um grande apoio do filho, Tierry, nas galas da “Casa dos Segredos”, há sete anos, quando o concurso ainda era apresentado por Teresa Guilherme.

Na altura, o jovem modelo de Sintra entrou na casa com a mãe da sua filha, Yasmin, a morena Sofia Sousa, a concorrente com mais fãs dos “reality shows” no nosso país.