Mãe de Lourenco Ortigao mete mãos a obra para ajudar Hospital de Cascais

Carolina Ortigão Pinto deu o exemplo de cidadania e foi para o restaurante gerido pelo ator da TVI preparar as refeições para alimentar os profissionais de saúde.

Tal como a N-TV noticiou, em exclusivo, há uma semana, a família de Lourenço Ortigão uniu se para ajudar os profissionais de saúde do Hospital de Cascais.

Depois de Tomás Ortigão, irmão do ator da TVI, ter anunciado o auxílio aos médicos da unidade de saúde, esta sexta-feira foi a vez da mãe dos irmãos, Carolina Ortigão Pinto, meter as mãos na massa no restaurante Villa Sabóia, no Monte Estoril, e preparar as encomendas.

“Todo o trabalho que é feito com amor não é trabalho”, escreveu a empresária nas redes sociais.