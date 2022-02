Mãe de Sara Barradas presa após ter sido condenada a sete anos de prisão

Felisbela Dias, mãe da atriz Sara Barradas, foi detida, esta quarta-feira de manhã, 20 de janeiro, pela polícia depois de ter sido condenada a sete anos de prisão por burla qualificada.

A progenitora da intérprete da TVI tem estado a ser notícia depois de ter sido condenada por burla qualificada. Agora, Felisbela Dias já foi presa, tal como conta a revista “Nova Gente”. No entanto, não foi detida sozinha: a polícia também deteve o seu marido, João Almeida.

A mesma publicação adianta que era o companheiro de Felisbela Dias que dava a cara pelas pretensas burlas.

José Raposo, Maria João Abreu e Gisela João estarão, segundo a “TV Mais”, entre as pessoas burladas entre 2014 e 2017, num alegado esquema com pretensos negócios vantajosos no ramo imobiliário, liderado pela mãe da atriz e o companheiro.