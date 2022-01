Mãe de Sylvester Stallone morreu aos 98 anos

Jackie Stallone, mãe do ator Sylvester Stallone, morreu, esta segunda-feira, aos 98 anos, enquanto dormia em casa.

A astróloga e agente profissional de Wrestling feminino perdeu a vida durante o sono, tal como tinha desejado. A sua morte foi confirmada pelo filho Frank Stallone no perfil de Instagram.

“Esta manhã, os meus irmãos e eu perdemos a nossa mãe, Jackie Stallone. Era uma mãe de quatro filhos, Tommy, Sylvester, Frankie e Toni Am, que já morreu”, começou por afirmar o irmão do ator que deu vida a “Rocky Balboa” ou “Rambo” no cinema.

Seguiram-se os elogios à progenitora: “Era uma uma mulher fantástica que trabalhava todos os dias cheia de energia e sem medos. Morreu durante o sono tal como tinha desejado. Era difícil não gostar dela, era muito excêntrica”.

Na certidão de nascimento constava o nome Jacqueline Labofish, mas foi como Jackie Stallone que se tornou conhecida do público ao ser a primeira mulher a ter um programa diário de “fitness” em Washington, nos Estados Unidos.

Em 1986, a artista era a principal promotora e agente da agência GLOW: Gourgeous Ladies Of Wrestling e assim manteve durante cinco anos.