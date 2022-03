Mãe de Will Smith fala sobre a agressão a Chris Rock: “Foi a primeira vez que o vi a perder a cabeça”

Carolyn Smith, mãe do ator Will Smith, falou sobre a agressão do filho a Chris Rock depois de este ter feito uma piada sobre Jada Pinkett Smith nos Óscares 2022.

A progenitora reagiu ao escândalo da 94.ª edição dos prémios da Academia protagonizado pelo artista, durante a emissão em direto. A mãe de Will Smith admitiu que foi a primeira vez que viu o filho “perder a cabeça”.

“Ele é uma pessoa muito equilibrada. Foi a primeira vez que o vi a perder a cabeça. A primeira vez na vida. Nunca o vi a fazer uma coisa destas”, disse Carolyn Smith à Action News.

A mãe do artista adiantou que aconselhou o filho a tirar um tempo para descansar. Carolyn Smith mostrou-se ainda orgulhosa de Will Smith por este ter arrecadado o prémio de Melhor Ator.

Entretanto, Will Smith já pediu desculpas publicamente, através de um comunicado divulgado nas redes sociais.

“Gostava de te pedir desculpas publicamente, Chris. Errei e pisei o risco. Estou envergonhado. As minhas ações não são indicativas do homem que pretendo ser. Não há lugar para violência num mundo de amor e bondade”, escreveu, depois de condenar o ato de violência.

Lembre-se que quando Chris Rock fez uma piada sobre o cabelo rapado de Jada Pinkett Smith, que sofre de alopecia, uma doença que a fez perder o cabelo, Will Smith levantou-se e deu uma chapada ao humorista deixando a sala de espetáculos dos Óscares em silêncio.