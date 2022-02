“Mãe já não tenho sopa” de Ana Guiomar celebra seis anos

O formato “Mãe já não tenho sopa”, da atriz Ana Guiomar, celebra seis anos em agosto e, para assinalar este aniversário, a atriz vai festejá-lo com diversas surpresas.

A intérprete vai lançar toda as quartas-feiras um passatempo para os seus seguidores e haverá votações das melhores receitas dos últimos seis anos.

O projeto criado pela atriz Ana Guiomar dedicado à culinária e à partilha de receitas é um dos projetos de culinária mais bem-sucedidos do universo digital, com uma comunidade de mais de 180 mil seguidores.

Desde 2015 que Ana Guiomar partilha todas as semanas várias receitas, para quem sabe cozinhar ou para quem quer aprender: desde entradas, a pratos principais, não esquecendo as sobremesas ou mesmo bebidas. Receitas práticas, saudáveis e simples, com dicas e sugestões.

Este projeto já ultrapassou o digital, tendo sido lançado o livro “Mãe, Já Não Tenho Sopa!” em formato de caixa com 39 receitas. Além disso, lançou uma linha de brinquedos com a marca Science For You, uma rubrica nas redes sociais da revista “Vogue” e, mais recentemente, lançou um motor de busca, em maejanaotenhosopa.com.