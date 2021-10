Mãe da atriz Sara Barradas condenada por burla qualificada

A mãe da atriz Sara Barradas foi condenada por burla qualificada. Entre os lesados por Felisbela Dias estará o ator José Raposo.

A notícia é avançada nesta quarta-feira pela revista “TV Mais”: a mãe da atriz Sara Barradas – que brilhou, recentemente na TVI, como protagonista da novela “Quer o Destino” -, foi condenada a sete anos de prisão por burla qualificada e terá lesado várias pessoas em milhares de euros, entre elas o companheiro da atriz, o ator José Raposo.

De acordo com a “TV Mais”, a atriz Maria João Abreu e a fadista Gisela João também estarão entre as pessoas burladas entre 2014 e 2017, num alegado esquema com pretensos negócios vantajosos no ramo imobiliário.

Felisbela Dias e o marido, João Almeida, recorreram da pena efetiva de prisão para o Tribunal da Relação e, de acordo com a revista de televisão, estão a aguardar nova sentença.