“Big Brother 2020”: Mãe de Sónia indignada com Pedro Crispim

A mãe da concorrente Sónia ficou indignada com as críticas que o comentador Pedro Crispim fez durante o programa “Fora D’Horas”, da TVI.

Esperança esteve, na manhã desta quinta-feira, como convidada no programa “Você na TV!” (TVI) para falar com Manuel Luís Goucha sobre a participação da filha no “reality show”.

Durante a conversa, a mãe da participante revelou estar chateada com o estilista de moda por este ter apelidado a sua filha de “papagaio e mal criada”.

“Não gostei quando falou da minha filha. Ela não é papagaio nem é mal criada, como ele disse. Ele tem de se lembrar que os concorrentes têm família”, afirmou a mãe de Sónia ao apresentador.

“Esse comentário fez-me subir a tensão. Não gostei que ele dissesse que a minha filha não tem cultura. Tenho muita honra na minha filha por ela ser feirante”, adiantou Esperança, num tom sério.

