Mãe de Taylor Swift diagnosticada com tumor cerebral

A mãe de Taylor Swift foi diagnosticada com um tumor cerebral durante os tratamentos de quimioterapia devido a um outro na mama.

A artista abriu o livro, esta terça-feira, numa entrevista à revista “Variety”. Andrea Swift, de 62 anos, ultrapassou um cancro na mama, diagnosticado em abril de 2015, e, depois de uma recaída do problema oncológico, encontra-se a enfrentar um no cérebro.

“Quando a minha mãe estava a ser tratada, descobriram-lhe um tumor no cérebro. E os sintomas de um tumor no cérebro são muito diferentes daqueles que já tínhamos ultrapassado com os outros cancros. Foi um período muito complicado para a nossa família”, explicou.

Na sequência do estado de saúde da mãe, Taylor Swift encurtou a agenda e vai cumprir apenas quatro concertos nos EUA e outros em festivais europeus, incluindo o do NOS Alive, em Algés, no dia 9 de julho.

“Não sabemos o que vai acontecer. Não sabemos que tratamento vai escolher. É a melhor decisão, neste momento”, afirmou.