Mafalda Castro assume que quer casar com Rui Simões: “É o homem da minha vida”

Mafalda Castro assumiu, este sábado, 18 de dezembro, que se quer casar com o namorado, Rui Simões. “Acho que é o homem da minha vida”, afirmou.

A apresentadora dos diários do “Big Brother 2021” (TVI) admitiu que tem vontade de subir ao altar e que já encontrou o homem da sua vida no namorado e profissional da estação privada.

“Quero. Não sei. Adorava ter um vestido de casamento. Mas não gosto de festas muito grandes, teria de ser uma coisa pequena”, contou, em entrevista a Maria Cerqueira Gomes no programa “Conta-me”. “Acho que é o homem da minha vida. Encontrei uma pessoa que faz sentido em todos os momentos”, prosseguiu.

A locutora da rádio Mega Hits lembrou o início do namoro nos bastidores do “Big Brother 2020”, em que o casal se conheceu a trabalhar no formato.

“Lembro-me de estarmos na sala de produção e eu ria-me imenso com ele, ele ria-se imenso comigo. Um dia olhei para ele e pensei: ‘Ele dava um bom namorado’. Pensei e acertei”, contou.

Depois de um jantar de equipa, na altura, Mafalda Castro soube que estava apaixonada por Rui Simões. “Ficámos os dois juntos o jantar inteiro. Não aconteceu nada, mas, de repente, eu já estava mega apaixonada por ele. Sempre sem dizer nada, a fazer-me de forte, como sempre”, adiantou.