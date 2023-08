Mafalda Castro e Marta Cardoso vão conduzir os formatos diários do “Big Brother”

A TVI avançou com a notícia de que Mafalda Castro e Marta Cardoso vão regressar ao “Big Brother” para apresentar os diários e os extras.

Algumas informações já foram reveladas sobre a nova edição do “Big Brother”. Sabe-se que vai estrear em setembro e que o prémio final do programa tem o valor de 100 mil euros. Além disso, foi comunicado, recentemente, que Flávio Furtado e Bruna Gomes serão os comentadores das galas, apresentadas por Cristina Ferreira.

Agora, a TVI revelou novas informações. Quem irá apresentar os diários, de tarde, e os extras, de madrugada. Mafalda Castro e Marta Cardoso, respetivamente, serão as apresentadoras dos diários do “Big Brother” e do “TVI Extra”.

De acordo com o comunicado emitido, “as apresentadoras da TVI assumem a condução dos formatos diários do ‘BB’, nos quais os espetadores vão ficar a saber ao detalhe tudo o que acontece na casa mais vigiada do país”.

“Os finais de tarde serão apresentados por Mafalda Castro, no ‘Diário do Big Brother’. Marta Cardoso assume o período da noite com o ‘TVI Extra’”, lê-se.