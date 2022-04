Mafalda Castro muda-se para a TVI e abraça “Big Brother 2020”

A influenciadora digital e locutora da rádio MegaHits Mafalda Castro junta-se à TVI para mostrar a força da mudança.

Com uma forte presença nas redes sociais e fora delas, a apresentadora conta com cerca de 220 mil seguidores no Instagram. Mafalda Castro tornou-se conhecida de variados públicos, no seu percurso dos últimos oito anos, depois de em 2011 se ter iniciado no mundo da blogosfera.

O público habituou-se a ver Mafalda Castro no papel de “Repórter V” no The Voice Portugal ou ainda no papel de host do programa Snooze, de que continuará a fazer parte.

Mafalda foi também uma das protagonistas da série It Girls da MTV Portugal e a VJ do mesmo canal, seguindo-se a sua integração na MegaHits, na qual foi co-host do programa “Girls Night Out”.

Mafalda Castro junta-se assim à TVI, totalmente integrada na lógica de renovação de conteúdos e rostos da estação, contando Nuno Santos com o seu talento para muitos outros projetos no futuro.

Nas palavras do diretor da TVI, “Mafalda Castro é uma imensa mais valia para a estação, no momento em que 20 anos depois, a TVI volta com BB2020 a agitar o mercado televisivo em Portugal”.