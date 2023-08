Mafalda Castro: “Não esperava esgotar oito salas”

A apresentadora da TVI e o namorado, Rui Simões, andaram pelo país com o seu podcast ao vivo e os eventos foram um sucesso. Mafalda Castro diz-se, entretanto, pronta para o “day time” do quarto canal.

Foi um dos espetáculos ao vivo mais assistidos e celebrados pela crítica nos últimos meses: no “Bate Pé ao Vivo”, protagonizado por Mafalda Castro e o namorado, Rui Simões, a apresentadora da TVI e o radialista fizeram um podcast à frente dos espetadores e mostraram o seu estilo de vida. Resultado: todos os espetáculos esgotados.

“As apresentações do podcast correram super-bem, já acabou, esgotámos oito salas, o que é algo que me orgulha muito. Não esperávamos e pode ser que a coisa volte”, refere Mafalda Castro, em declarações à N-TV.

E o espetáculo vai voltar mesmo, agora no Algarve: “Vocês pediram, nós queríamos, e vai acontecer: dia 22 de agosto temos Bate Pé ao Vivo no Aqua Portimão Shopping. Muito felizes por voltar aos palcos e voltar com as histórias que queremos partilhar convosco. Os bilhetes são gratuitos mas limitados, por isso apressem-se a reservar os vossos na app do centro”, anunciou neste fim de semana.

Inicialmente, o casal encarou tudo com muita prudência. “Não fomos propriamente pessimistas, mas talvez inseguros em relação a nós próprios e parece que quem está à nossa volta acreditou mais em nós. Quem estava comigo achou muito que eu ia conseguir, mas nunca achei que esgotasse oito salas, fiquei muito feliz, claro”, remata Mafalda Castro sobre o assunto.

Com uma presença cada vez mais assídua nos ecrãs da TVI, a também influenciadora digital aponta, agora, para o “day time”… mas sem pressas. “A participação em alguns programas deu-me vontade de fazer isso diariamente. Nunca achei que gostasse de fazer ‘day time’, mas a partir do momento que comecei a experimentar aos poucos com o Cláudio Ramos e a aproveitar todas as pequenas oportunidades que percebi que era uma coisa que gostava de fazer e que tenho espaço para isso. Já houve o convite para fazer os sábados”, lembra a comunicadora, que encerra o assunto de forma diplomática: “Acho que neste momento as manhãs estão muito bem entregues e não tenho pressa para nada, quando chegar a minha altura, chegou, estou muito em paz com isso, não me importo nada de esperar”.

Entretanto, Mafalda Castro e Rui Simões viajaram para a Sardenha, em Itália, onde a apresentadora fez furor com um vistoso biquíni preto. Os seguidores aplaudiram as poses e “brindaram” a apresentadora da estação de Queluz de Baixo com frases como “absolutamente Deusa” ou “estás em grande forma física”.