Mafalda Castro teve gravidez de risco: “Já se nota a barriguinha”

Um dia depois de anunciar que está grávida, Mafalda Castro revelou que teve uma gravidez de risco e que por isso abandonou a televisão e as redes sociais.

Mafalda Castro teve um início de gravidez de risco e foi por esse motivo que esteve longe dos olhares do público, na televisão e nas redes sociais. Num vídeo publicado no Instagram, depois de ter anunciado o “estado de graça”, a apresentadora da TVI dirigiu-se aos fãs.

“Estive em casa nas últimas semanas porque foi uma gravidez de risco. A única coisa que podia literalmente fazer era repousar”, começou por referir.

“Correu tudo bem, mas só agora me senti confortável para vos contar. Quando falava com algumas pessoas não dizia a verdade sobre o que estava a acontecer, porque não me sentia confortável”, justificou.

A concluir o vídeo, Mafalda Castro mostrou as primeiras semanas da gestação: “Já se nota um bocadinho a barriguinha”, disse, à despedida.

Recorde-se que, em novembro, o rosto da TVI justificou, de outra forma, a ausência prolongada da televisão e das redes sociais. “Tenho estado doente. Durante os primeiros tempos não sabia o que era, agora já sei o que é. Não vou partilhar convosco, não me apetece partilhar”, afirmou.