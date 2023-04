Mafalda Rodiles e Gustavo Santos já foram pais e bebé nasceu em casa (foto)

Mafalda Rodiles e Gustavo Santos já foram pais, acaba de revelar o apresentador e escritor nas redes sociais. O bebé António nasceu em casa.

Nasceu António, o primeiro bebé em comum da influenciadora digital Mafalda Rodiles e do escritor e apresentador Gustavo Santos.

“Uma madrugada chamada António!”, anunciou o comunicador nas redes sociais.

“Diante de mim, uma mulher com alma de árvore centenária, tão enraizada quanto elevada, enorme da cabeça aos pés, luminosa como a manhã que veríamos nascer. Admirável. Imponente. Indomável. Divina. Entregue e disposta a tudo: a cada milímetro de dor, a cada átomo do sentir. As contrações eram rajadas da vida que estava para vir e nelas a vontade de querer salvar quem amamos”, acrescentou.

“Pariu em casa, na nossa cama, como sempre quis; na pontualidade de um tempo maior do que nós, mergulhada em dignidade e num absoluto mar de respeito pelo nosso filho”.

“Pariu em amor; sem induções, alarmismos nem rasgões, acompanhados por duas mulheres maravilhosas; mulheres que nasceram para dar a nascer”, informou o apresentador e escritor.

“Bem-vindo filho. Que o amor que testemunhaste mal abriste os olhos, seja uma bússola para o resto da tua vida”, rematou Gustavo Santos.

Recorde-se que, nos últimos dias, a antiga atriz mostrou-se curiosa sobre a forma como os dois filhos mais velhos iriam receber o bebé António.

“Lembro-me de quando o Martim nasceu olhar para a Mel e a achar enorme, num dia tinha crescido muito aos meus olhos, apesar de ter só três anos e meio na altura”, referiu.

“Passei a exigir mais dela, a ter menos tempo e ela teve que se habituar a ter um recém nascido sempre por perto”.

“Agora olho para eles com cinco e quase nove anos e sei que também crescerão para mim quando o baby nascer. Às vezes ainda nem acredito que ele está quase a chegar e de como tudo vai mudar”, concluiu Mafalda Rodiles.