Mafalda Rodiles revela que o filho mais novo está ansioso com o nascimento do bebé

Mafalda Rodiles revelou que o filho mais novo, Martim, está ansioso pelo nascimento do bebé, fruto da relação amorosa da atriz com Gustavo Santos.

A viver a terceira gravidez, a primeira com o orador e escritor, a também influenciadora digital contou, no perfil de Instagram, que o filho Martim lhe pediu que o irmão nascesse já.

“Quando olho para fotografias assim é que percebo como estão grandes. Já voltámos para Portugal há quase quatro anos e tanta coisa aconteceu!” começou por escrever, referindo-se ao tempo que esteve no Brasil.

“O Martim perguntou se o bebé podia nascer já para ele passar a ser o irmão mais velho, disse-lhe que se calhar esperávamos mais uns mesinhos e para não se preocupar que o tempo passa muito rápido. Porque passa mesmo”, frisou.

Mafalda Rodiles é mãe de Mel e Martim, que nasceram durante a relação terminada com Edgar Miranda. A atriz está à espera do primeiro bebé, fruto do relacionamento com Gustavo Santos.

O casal anunciou, há dois dias, o sexo do bebé. “O dia em que contámos aos nossos filhos que iam ter um irmão. “Nunca nos vamos esquecer das caras deles, da alegria, dos pulos, das mãos pequeninas na minha barriga”, contaram.