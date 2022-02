Mafalda Sampaio testa positivo à covid-19: “Os meus sintomas são muito leves”

Malfada Sampaio testou positivo à covid-19. A influenciadora digital confessou que teve todos os cuidados, mas mesmo assim ficou infetada.

A “influencer” revelou, no perfil da rede social Instagram, que contraiu o novo coronavírus e começou por adiantar que não sabe como é que aconteceu a transmissão, nem nunca vai saber.

“Já chegou aqui. Positivo. Apesar de todos os cuidados que tive, não foram suficientes. A única pessoa que vem a minha casa com frequência trouxe o vírus, mesmo não tendo estado em contacto com nenhuma pessoa positiva. Não sabemos como aconteceu nem nunca iremos saber. Pode ter sido no supermercado, na mercearia, ou em qualquer outro lugar. Ainda assim, fico feliz por ter dito não a alguns brunches, almoços ou lanches só com duas ou três pessoas”, contou.

Assim que foi informada de que esteve com alguém que estava com sintomas, a “influencer” cancelou logo os seus compromissos. “Fico feliz que o meu comportamento tenha posto um fim a esta cadeia de transmissão. Por ter um comportamento consciente não tive de fazer aquela chamada dolorosa a dizer: ‘Quando estive contigo estava com covid e não sabia.’”

“Sim, é frustrante que quem tem cuidado acabe por apanhar o vírus, mas ao menos conseguimos por um fim à transmissão em cadeia. Os sintomas de quem me transmitiu eram muito leves do género: ‘Isto é do ar condicionado, estas mudanças de temperatura deixaram-me assim.’ Ninguém queria acreditar que podia ser covid-19”, acrescentou.

No fim do seu testemunho, Mafalda Sampaio deixou um apelo aos seguidores para que tenham cuidado e não ignorem os sintomas. “Cabe a cada um de nós ficar em isolamento e não ignorar os sintomas. Os meus sintomas são muito leves e hoje, no quarto dia, já me sinto bem ao ponto de fazer a minha vida normal. Mas vou continuar fechada no ‘closet’, para não transmitir o vírus ao Guilherme, nem à Madalena. Protejam-se e mantenham o vosso núcleo o mais pequeno possível”, rematou.