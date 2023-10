Maggie Wheler, atriz de “Friends”, reage à morte de Matthew Perry

Maggie Wheler, atriz de deu vida a “Janice” na série “Friends”, já reagiu à morte de Matthew Perry. Ator perdeu a vida aos 54 anos.

Maggie Wheler, atriz que interpretou a personagem “Janice” em “Friends”, recorreu às redes sociais para homenagear Matthew Perry.

“Que perda. O mundo vai sentir a tua falta, Matthew Perry. A alegria que trouxeste a tantos na tua curta vida continuará viva. Sinto-me abençoada por cada momento criativo que partilhámos”, referiu, numa mensagem que acompanha uma fotografia dos dois, que chegaram a formar, durante alguns episódios, um casal.

Conhecido por interpretar a personagem “Chandler Bing” na série “sitcom”, Matthew Perry foi encontrado morto na sua casa de Los Angeles, na Califórnia, este sábado, 28 de outubro. Segundo as fontes policiais, ouvidas pelo “TMZ”, não há quaisquer sinais de crime, mas a morte vai continuar a ser investigada.

O último trabalho de Perry na televisão foi em 2017, quando interpretou a personagem “Ted Kennedy” na minissérie “The Kennedys After Camelot”. Quatro anos mais tarde, o ator participou no documentário “Friends: The Reunion”, transmitido pela HBO.