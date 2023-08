“Maior susto da minha vida”. Helena Isabel Patrício sofre acidente de viação no México

Helena Isabel Patrício está de férias em Tulum, no México, onde acabou por sofrer um acidente de viação. A comentadora do “TVI Extra” já atualizou os fãs.

Helena Isabel Patrício elegeu Tulum, no México, como destino de férias. A comentadora do “TVI Extra” partilhou, no entanto, que sofreu um acidente de viação já em terras mexicanas. “Estou a salvo, com algumas mazelas. Acabei de ter um acidente em pleno México, mas estou viva, é o que interessa”, contou, através das redes sociais.

A ex-“Big Brother” afirmou que está “dorida”, mas acredita que consegue manter-se “até chegar a Portugal”: “Apanhei o maior susto da minha vida. Segui viagem com outro táxi, mas não deixei de ficar com medo de fazer os tours dos próximos dias”.

Na chegada ao México, Helena Isabel Patrício partilhou uma fotografia em “topless” nas redes sociais, que dividiu a opinião dos seguidores. “O que a leva a exibir-se assim, nas redes sociais? Porque o faz? Não estou a julgar, só queria entender”, comentou uma cibernauta. A observação levou a uma resposta por parte da comentadora.

“Usufruir da liberdade que a vida me dá para poder ser eu! Ser eu onde quero, com quem quero e quando quero! Porque eu posso! Pode quem se permite”, respondeu Helena Isabel.