Mais de uma década depois, Pedro Granger regressa ao Festival da Canção

Em 2012, Pedro Granger foi co-apresentador do Festival da Canção. No ano em que se assinala 60 anos do formato, volta a estar presente.

Em 2012, há mais de dez anos, Pedro Granger foi uma figura importante no Festival da Canção, da RTP1.

O ator apresentou, ao lado de Sílvia Alberto, o programa que antecede o Festival da Eurovisão. No ano em que o formato completa 60 anos, foi anunciado, através das redes sociais, o regresso do intérprete, embora ainda não tenha sido revelado o papel que vão desempenhar.

“Fã confesso do Festival da Canção e apresentador do evento em 2012, Pedro Granger também estará presente em 2024 na edição dos 60 anos do Festival”, lê-se nas redes sociais do Festival da Canção.