Mais três confirmações no “Dança Comigo” da RTP1

Isabel Silva, Liliana Santos e Ricardo Costa são as mais recentes confirmações no programa “Dança Comigo” deste domingo, na RTP1.

Isabel Silva e Liliana Santos aceitaram o desafio e juntam-se a Tiago Castro para brilhar no “Dança Comigo” deste domingo à noite, na RTP1. No caso da apresentadora, a pista de dança não é uma experiência nova, já que brilhou no “Dança com as Estrelas”, da TVI.

Isabel Silva promete trazer ritmo e animação à pista de dança, enquanto a atriz Liliana Santos mostra-se preparada para exibir o seu talento.

No concurso apresentado por Sílvia Alberto vai estar, ainda, Ricardo Costa. O “chef” mostra ser um homem destemido e curioso e gosta de se divertir.