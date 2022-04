Mais uma “facada”: Cristina Ferreira vai buscar Rúben Pacheco Correia à SIC

Rúben Pacheco Correia vai trocar a SIC pela TVI. Uma nova “facada” de Cristina Ferreira ao antigo canal, até porque o comunicador conduziu um programa a solo no passado fim de semana.

Rúben Pacheco Correia estava de “pedra e cal” na SIC. Ganhou protagonismo no “Casa Feliz”, com Diana Chaves e João Baião, e a boa prestação em Carnaxide levou-o, inclusivamente, a apresentar, sozinho, o mais recente “Estamos em Casa”.

Mas a aposta do diretor de Entretenimento Daniel Oliveira não quis deixar de aproveitar o convite de Cristina Ferreira e transferir-se para a TVI: a apresentadora dá mais uma “facada” na SIC depois de, há uma semana, ter ido buscar Zé Lopes para fazer reportagem no “Somos Portugal”.

Na TVI, Rúben Pacheco Correia vai participar no programa que se estreia a 29 de março, “Cristina ComVida” e terá “diversas incursões nos programas da TVI”, adianta a estação. Eduardo Madeira foi a primeira presença confirmada no programa que vai ser emitido a partir da Venda do Pinheiro.