Manhãs e Tardes da Rádio Comercial juntas no mesmo estúdio

View this post on Instagram

Às vezes perguntam-me por um segredo para a liderança consistente e firme da Comercial, O talento ao serviço de uma estratégia, claro. Mas creio que, para começar, passa muito pelo espírito. O espírito de equipa, que está ligado a brio, profissionalismo, alegria de trabalhar no que se gosta, na rádio que é parte de nós. Esta manhã, fizemos a festa com a dupla do Já se faz tarde e com os ouvintes, com holofotes na @joanaazevedo, eleita Personalidade Feminina do Ano em Rádio. E depois juntou-se a @ritarugeroni_oficial com uma história que vinha do conteúdo da Caderneta do @nunomarkl . Toda a gente cantou no final. Foi lindo. Olho para manhãs assim e penso: tudo valeu a pena. Isto fez-se. Rádio Comercial: gostamos tanto de ti.