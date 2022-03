“Mano a Mano” estreia-se a 16 de abril na TVI com muitos insultos à mistura

“Mano a Mano”, o novo programa da TVI, estreia-se já no dia 16 de abril, a partir da meia-noite. Estão prometidas muitas piadas e provocações entre famosos, com vários insultos pelo meio.

Um ringue, um microfone pendurado, robes vistosos e um cinto à americana são o cenário do programa, com duas duplas de concorrentes famosos, das quais saem dois finalistas depois de acontecer uma batalha verbal – com piadas e insultos, a lembrar os “roasts” que Ana Garcia Martins chegou a apresentar ao vivo.

“A Pipoca Mais Doce” e Gilmário Vemba são os anfitriões de “Mano a Mano” (cada um com uma equipa) que tem o apoio da Betclic, e no qual acontece uma “batalha de insultos fofinhos”, explica a comunicadora.

Mas a “Pipoca” e o ator e comediante angolano não vão estar sozinhos a fazer as honras da casa e há um painel de jurados que avalia o combate e decide os vencedores e que é composto pelo ator Jel, pelo ex-árbitro Pedro Henriques e pela “personal trainer” Inês Abrantes.

“Depois de 20 anos como árbitro os insultos no programa são piropos e elogios”, diz Pedro Henriques, que conhece o seu ponto franco e brinca com ele: “Sim, parece que tenho um esquilo morto na cabeça, não é?”

“Há uma necessidade de coisas e de pessoas novas em televisão. Vamos mostrar um bocadinho isso”, refere Cristina Ferreira que, nesta coisa dos insultos, admite que é “um alvo fácil”.

“Venho fechar isto daqui a dez anos. Um roast a mim demoraria cinco horas. Já sou alvo de roast diariamente”, brinca a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI.

“Mano a Mano” tem estreia marcada para 16 de abril, perto da meia-noite, devido ao conteúdo sensível do programa.