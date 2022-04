Mansão de George Clooney no Reino Unido inundada

A luxuosa mansão de George Clooney e da mulher, Amal, localizada em Berkshire, ficou inundada na sequência da tempestade Dennis, que atingiu a Grã-Bretanha.

A propriedade do ator e da advogada, construída numa ilha no meio do rio Tamisa, ficou inundada devido ao mau tempo.

De acordo com a imprensa britânica, o campo de ténis, uma pequena casa anexa e todo o jardim foram submersos pela água. No entanto, a mansão, a piscina e os vários barcos em terra não têm quaisquer danos.

Apesar de George Clooney possuir mansões em Como, em Itália, e Los Angeles, na Califórnia, entre outras, esta é a residência que a família mais frequenta.

A tempestade Dennis ainda não se dissipou no Reino Unido. Regiões do norte e centro de Inglaterra, como Derbyshire, Shropshire, Nottinghamshire, Leicestershire, Telford, Wrekin, Worcestershire e Herefordshire são algumas das zonas mais afetadas.