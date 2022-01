Manuel Luís Goucha apanha “gaffe” e dá aula de História à SIC

O apresentador da TVI não gostou de ver um erro de História… na SIC e chamou a atenção do terceiro canal nas redes sociais.

A vandalização de algum património por todo o mundo tem sido alvo de noticiários internacionais e Portugal não é excepção. A SIC falou do tema, mas cometeu um erro, que não passou despercebido ao apresentador do “Você na TV!”

“Vi com atenção a reportagem de ontem do ‘Jornal da Noite’ sobre a vandalização do património estatutário ocorrido em algumas cidades europeias e qual não foi o meu espanto quando ouvi a senhora jornalista, autora do trabalho, dizer que D. Carlos foi o nosso último rei”, começou por notar Manuel Luís Goucha.

“Que não, informem a dita senhora, que o último a reinar foi D. Manuel II, filho do malogrado rei, fê-lo por dois anos, até 5 de Outubro de 1910. Há erros (de palmatória) a que nenhum(a) jornalista se pode dar ao luxo de cometer”, assinalou o profissional da TVI.