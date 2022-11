Manuel Luís Goucha brinca com ida de Rui Oliveira à SIC: “Não me envergonhes”

Manuel Luís Goucha comentou, esta sexta-feira, 11 de novembro, em jeito de brincadeira, a ida do companheiro, Rui Oliveira, a um programa da SIC.

O apresentador da TVI reagiu, no perfil de Instagram, ao facto de o companheiro ser convidado no programa “What’s Up TV”, conduzido por Carolina Patrocínio, na SIC Mulher.

“Isto de dois artistas na mesma casa não é fácil. Tu não me envergonhes!” escreveu o comunicador na publicação que Rui Oliveira fez no Instagram.

Entre os vários negócios que têm em comum, os dois, que mantêm uma relação amorosa de longa distância, mostraram, em setembro, que o seu azeite já estava à venda.

“Este fim de semana, uma vez que estávamos no Algarve, visitámos um dos supermercados e lá encontrámos o nosso azeite Herdade da Pesqueirinha à venda”, contou o apresentador.