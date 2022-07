Manuel Luís Goucha dá casaco a jovem durante “Uma Canção para Ti”

Manuel Luís Goucha deu, este domingo, 24 de julho, o seu casaco a um jovem que estava na plateia do programa “Uma Canção Para Ti”, da TVI.

O apresentador recebeu um pedido, durante a gala do concurso musical, de um fã que escreveu uma mensagem no telemóvel a pedir o casaco. O comunicador acedeu e referiu que dava o blazer no final da emissão. Assim foi.

Antes de divulgar os votos do público sobre os concorrentes, o colega de ecrã de Maria Cerqueira Gomes despiu o casaco e deu ao fã. “Jovem, podes ficar com o casaco”, disse.

“Só peço que, na próxima semana, não apareça aí alguém a dizer: ‘Ó Manel, dá-me as calças’”, comentou a apresentadora. “Esta é uma vez sem exemplo”, atirou Manuel Luís Goucha.

Os dois apresentadores conduzem o formato emitido todos os domingos à noite pela TVI. Este programa conta ainda com Rita Pereira, Rui Massena e Francisco Maria Pereira, mais conhecido como Kasha, dos D.A.M.A, como jurados fixos.

Em cada emissão, a TVI convida uma cara conhecida diferente para completar o júri.