Manuel Luís Goucha e Maria Botelho Moniz novamente juntos no ecrã

Manuel Luís Goucha e Maria Botelho Moniz vão partilhar pela segunda vez o pequeno ecrã na emissão especial do programa solidário “Nunca Desistir”.

O apresentador revelou, no perfil de Facebook, que a dupla estará novamente no ar este domingo depois de se terem reunido pela primeira vez no mesmo formato televisivo no dia 12.

“Gostaram da dupla? Tê-la-ão de novo no próximo domingo, entre as 14.30 e às 18.00 horas”, anunciou Manuel Luís Goucha.

Gostaram da dupla? Tê-la-ão de novo no próximo Domingo, entre as 14.30 e às 18.00 horas. Maria Botelho Moniz e eu… Publicado por Manuel Luís Goucha – TVI em Quarta-feira, 15 de abril de 2020

“Maria Botelho Moniz e eu anfitriaremos uma emissão pela campanha ‘Nunca Desistir’, uma iniciativa da TVI, Missão Continente e Federação Portuguesa de Futebol. Contribua com a sua chamada para o 761 10 0707 para a rede de emergência alimentar. Contamos consigo”, acrescentou.

De recordar que Manuel Luís Goucha elogiou publicamente a estreia de Maria Botelho Moniz na TVI com o programa solidário “Nunca Desistir”.