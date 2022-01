“Big Brother”: Manuel Luís Goucha elogia Andreia

Manuel Luís Goucha elogiou a concorrente Andreia do “Big Brother”, da TVI, pelas atitudes sentadas que está tem rodeio durante o jogo.

O apresentador do programa “Você na TVI” admitiu que foi apanhado de surpresa pelo comportamento de Andreia dentro do “reality show”, a conversa com Cinha Jardim, Noélia e Flávio Furtado na “Crónica Social”.

“A Andreia surpreendeu-me porque inicialmente achei-a com uma postura muito agressiva, mas tem tido posturas muito sensatas, nomeadamente na análise do jogo dos outros”, disse o comunicador.

A concorrente foi salva, esta terça-feira, pelo público. No momento em que ouviu o seu nome e percebeu que tinha escapado à nomeação, Andreia mostrou-se surpreendida. É mentira”, disse.

Recorde-se que a bailarina entrou no formato da estação privada como infiltrada e não como concorrente, tendo conseguido posteriormente o lugar na casa da Ericeira.

