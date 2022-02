Manuel Luís Goucha entrevista amigo de longa data no “Conta-me” (TVI)

Manuel Luís Goucha revelou que o próximo convidado do programa “Conta-me”, da TVI, é o amigo de longa data e jornalista Hélder Reis.

O apresentador do programa de entrevistas da estação de Queluz de Baixo fez questão de desvendar, no perfil da rede social Instagram, que a próxima conversa emitida será com Hélder Reis.

Para promover a entrevista, o comunicador partilhou uma fotografia dos anos 90, em que os dois surgem na “Praça da Alegria” (RTP).

“Anos 90. Lembro-me, perfeitamente, da posição da mesa no cenário do ‘Praça da Alegria’ (primeira fila, terceira junto à arcada) onde com ele conversei a propósito do seu primeiro livro de poemas”, começou por recordar.

“Estava longe de o saber mais tarde no mesmo ofício e de o ter como o amigo maior. Tantos anos depois uma conversa intensa e imensa em Serralves. Hélder Reis no ‘CONTA-ME’, do próximo sábado”, prosseguiu.

Além de “Conta-me”, Manuel Luís Goucha conduz diariamente o vespertino “Goucha”, da TVI.