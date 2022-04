Manuel Luís Goucha revela que vai existir nova edição do “Big Brother – Desafio Final”

Manuel Luís Goucha revelou, esta sexta-feira, 8 de abril, que vai existir uma nova edição do formato “Big Brother – Desafio Final”, da TVI.

O apresentador, de 67 anos, estava à conversa com Nuno Homem de Sá no programa “Goucha” quando questionou o ator sobre a sua participação nesta nova edição do formato, confirmando a existência do mesmo.

“Agora vamos lá saber: vai começar um ‘Desafio Final’”; começou por afirmar Manuel Luís Goucha.

“Não sei se estás convidado, se vais entrar. Depois do ‘Big Brother Famosos’, vai continuar uma outra competição, um outro desafio com outros concorrentes. Já me podes acrescentar alguma coisa em primeira mão?” perguntou o comunicador.

O intérprete, de 60 anos, não confirmou a sua participação e assumiu que, agora, está interessado em viver o namoro com Frederica Lima. “Caso eu pusesse a hipótese de ir para um programa desses agora tenho aqui uma situação. Acabei de conhecer a Frederica”, explicou.