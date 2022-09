Manuel Luís Goucha garante que avisou a TVI de que vai à festa da SIC

Manuel Luís Goucha garantiu que já avisou a direção da TVI que vai estar na gala dos Globos de Ouro, deste ano, uma vez que está nomeado para “Personalidade do Ano” (Entretenimento).

O apresentador, de 67 anos, está entre os nomeados para a gala de entrega de prémios do terceiro canal. Mesmo sendo organizado pela estação “rival”, o comunicador afirmou que vai marcar presença no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

“É a primeira vez que estou nomeado, claro que vou!” disse, à revista “Nova Gente”. “Aliás, já comuniquei à direção, ao diretor-geral da TVI de que iria”, acrescentou o profissional do quarto canal.

Assim que anunciou a sua decisão à direção, Manuel Luís Goucha frisou que não existiu oposição do diretor geral, José Eduardo Moniz. “Sou o único rosto da TVI nomeado, mais uma razão para eu ir e estar presente”, disse.

Apesar de estar nomeado, o apresentador do programa “Goucha” (TVI) não acredita que vá arrecadar o prémio no próximo domingo, 2 de outubro. No entanto, salientou que a distinção de trata de uma “honra”.

Além do comunicador, também estão nomeados João Baião, Diana Chaves e Sara Matos, da SIC, e ainda Vasco Palmeirim, da RTP.