Manuel Luís Goucha lembra época em que a mãe esteve doente

Foi durante o último “Goucha”, na TVI, que Manuel Luís Goucha recordou um dos momentos mais delicados da sua vida.

No vespertino do canal quatro o apresentador recebeu Cândido Mota e durante a conversa com o radialista, na qual este abordava os cuidados que teve de prestar à sua mãe enquanto estava debilitada, o comunicador recordou a altura em que a sua mãe esteve doente.

“A minha mãe teve uma fase há uns anos muito complicada e eu um dia – porque eu acho que a minha mãe é tudo aquilo que ela é e tudo aquilo que inventei para ela para torná-la uma super mulher -, tive de a levar à casa de banho e desabei. Desabei porque não era suposto um filho ter de levar uma mãe à casa de banho… Aí desabei”, contou.

“Não deixei de o fazer, mas achei que a estava a violentar. É uma imagem que me persegue até hoje”, revelou.