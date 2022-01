Manuel Luís Goucha reage à declaração de amor de Cristina Ferreira

Manuel Luís Goucha não conseguiu ficar indiferente às palavras de carinho que Cristina Ferreira lhe dedicou na manhã desta quarta-feira, 20 de outubro, nas redes sociais.

O apresentador, de 66 anos, ficou sensibilizado com as palavras da diretora de Entretenimento e Ficção da TVI e, rapidamente, respondeu à declaração feita no perfil de Instagram.

“Quando me emociono com as vidas que me são contadas dizes que estou a ficar velho”, começou por escrever na secção de comentários.

“Hoje sou eu que te digo: ai que estás a ficar piegas! Soube tão bem ler-te logo pela manhã mas também sabes que te amo. Para sempre”, rematou.

Recorde-se que os comunicadores trabalharam mais de uma década lado a lado na condução, do já extinto, “Você na TV”, da TVI, porém, a amizade que os une continua a mesma.