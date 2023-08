Manuel Luís Goucha soma elogios pela cobertura da chegada do Papa Francisco

Manuel Luís Goucha esteve a acompanhar a chegada do Papa Francisco a Lisboa ao lado do jornalista Júlio Magalhães. O apresentador foi elogiado.

A Jornada Mundial da Juventude teve início esta terça-feira, dia 1 de agosto, e decorre até domingo, dia 6 de agosto. Esta quarta-feira ficou marcada pela chegada do Papa Francisco a Lisboa.

No quarto canal, Manuel Luís Goucha e o jornalista Júlio Magalhães ficaram à frente da cobertura da chegada do líder da Igreja Católica. O apresentador partilhou, nas redes sociais, uma imagem ao lado do colega na qual escreveu: “Das 8 às 13 horas a acompanhar a chegada do Papa Francisco. Com Júlio Magalhães, grande companheiro. A seguir vou ‘pregar para outra freguesia’ no ‘Goucha’”.

A apresentação de Goucha foi alvo de elogios pelo público e muitos apontam o facto de o apresentador não ser religioso ou seguir qualquer religião. “Como evangélica, respeito a vinda do Papa ao meu país e aprecio o seu discurso, adorei ver o Goucha como agnóstico fazer um trabalho tão digno assim como o colega” e “para um agnóstico, o Manuel Luís faz um trabalho fantástico e com muito respeito. Como católica e portuguesa, obrigada” foram alguns dos comentários.

Além disso, a escolha da dupla do apresentador e do jornalista também foi elogiada. “Boa dupla” e “dupla de excelência” foram alguns dos comentários.