Manuel Luís Goucha surpreende concorrentes ao entrar na casa do “Big Brother”

Na reta final do “Big Brother”, antecessor do novo formato da TVI, o “Dilema”, Manuel Luís Goucha surpreendeu os concorrentes ao visitar a casa da Malveira.

Acontece este domingo, 30 de junho, a grande final do “Big Brother”. Na reta final do formato, Manuel Luís Goucha decidiu surpreender os concorrentes ao visitar a casa da Malveira.

“Imperdível! Fui à Malveira para uma reunião sobre o ‘Dilema’ e pensei porque não entrar na casa por cinco minutos”, escreveu, referindo-se à nova aposta da TVI da qual será anfitrião.

“Engendrei uma desculpa, que andava à procura de uma casa de férias na Malveira para os meses de julho e agosto e que me havia enganado na morada. A cara deles! Impagável. Puxe para trás na box no TVI Reality ou veja logo nos Diários. O que me diverti!”, acrescentou.