Manuel Luís Goucha surpreendido com o marido em lágrimas: “Nunca te vi assim!”

Rui Oliveira foi o convidado desta tarde de Manuel Luís Goucha. Numa conversa intimista o marido do apresentador falou, pela primeira vez, da mãe.

Mal se encontrou com Rui Oliveira em estúdio, Manuel Luís Goucha pôs em cima da mesa uma fotografia da mãe do companheiro com quem partilha vida há mais de 20 anos.

“Falo muito da minha mãe que está viva e falamos muito pouco da tua, esta senhora”, apresentou Manuel Luís Goucha, perante as lágrimas de Rui Oliveira. “Ai, nunca te vi assim, controlas muito a emoção”, disse, espantado, o apresentador da TVI.

Ainda com as lágrimas nos olhos, o empresário garante que não é muito de falar dos familiares, mas contou que a mãe teve “11 filhos” e que é “o mais novo dos rapazes”.

Rui Oliveira recordou que o primeiro bebé nasceu com um problema “no céu da boca e não sobreviveu”: “a minha mãe tinha de lhe dar leite à colher, mas o bebé não conseguia chupar a mama”, lamentou o empresário.

“Foi uma lutadora e no tempo dela podia ter tido vida muito melhor. Morreu quando tinha 70 anos, muito nova, doente. O médico que a assistiu nos últimos dias, no São José, dizia que os órgãos dela tinham muito mais idade. Ela recolhia-se e tinha os bebés sozinha, sem parteira, nos últimos filhos já estava o cordão umbilical cortado”, acrescentou Rui Oliveira.

“A minha mãe tinha a boca do útero descaída, disse-me uma médica. Antes de morrer começou por partir o colo do fémur numa queda. Mais tarde teve um problema cardíaco – que eu não tenho -, faz uma retenção de liquídos forte, vai parar ao hospital e eu venho de Bruxelas e sei que tem liquídos até aos pulmões. Não abriu os olhos porque decidiu que o fim dela estava ali e não olhou para os filhos para não lhes passar o sofrimento”, rematou Rui Oliveira.