Manuel Luís Goucha usa casaco de Angélico Vieira e explica porquê

Manuel Luís Goucha usou esta manhã, pela primeira vez, um casaco oferecido por Angélico Vieira. O apresentador justificou porque só mostrou agora a oferta.

Os telespetadores da TVI repararam, na manhã desta quinta-feira, no casaco novo de Manuel Luís Goucha e muitos deram os parabéns ao apresentador do “Você na TV!” nas redes sociais.

O que os seguidores não sabiam é que este casaco, usado em estreia, foi uma oferta do ator e cantor Angélico Vieira, que morreu a 28 de junho de 2011, num acidente de viação.

“Foi no ‘Monte do Manel’ (lembra- se?) há dois anos, precisamente na véspera de Natal, que a mãe do Angélico me fez chegar este casaco (do criador italiano Gianfranco Ferré) como presente”, começou por lembrar o comunicador no perfil de Instagram.

“O seu filho havia-o usado numa gala de Natal da TVI e eu tinha-o gabado. Ele mesmo decidiu guardá-lo para me ser entregue, não teve foi oportunidade de o fazer. Hoje decidi vesti-lo pela primeira e única vez, já que faço tenção de o preservar de um outro jeito. Também os botões de punho que hoje uso têm história de afeto que a eles me liga”, acrescentou Goucha.