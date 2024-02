Manuel Luís Goucha volta a estar ao lado de Sónia Araújo: apresentador no Festival da Canção

Uma dupla retomada depois da “Praça da Alegria”: Manuel Luís Goucha volta à RTP para estar ao lado de Sónia Araújo no “Festival da Canção” deste sábado.

Foram dados como potenciais “inimigos” durante muitos anos, mais tarde garantiram que nunca houve uma inimizade e, agora, voltam a estar juntos depois da “Praça da Alegria”: Manuel Luís Goucha e Sónia Araújo voltam a ser dois dos apresentadores do Festival da Canção, na RTP1, no próximo sábado.

A notícia é avançada pelo “site” “Holofote”, que cita uma fonte que avança que “o momento vai ser muito especial”.

O facto de o evento passar na estação pública e não num canal provado terá levado a TVI a autorizar a presença de um dos seus maiores ativos em antena para participar no Festival da Canção e logo em ano das celebrações dos 60 anos.

Manuel Luís Goucha conduziu o Festival da Canção em 1999, nesse ano ao lado de Alexandra Lencastre que este ano, à mesma hora, estará entre os jurados do programa da TVI “Dança com as Estrelas”.