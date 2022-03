Manuel Marques anuncia separação de Ana Martins: “Fica a amizade e o carinho”

Manuel Marques anunciou a separação da mulher, Ana Martins. O ator revelou que o casamento chegou ao fim, mas a “amizade e o carinho” permanece entre o ex-casal.

Depois de ter subido ao altar em 2013 para oficializar a relação amorosa, o comediante revelou, no perfil de Instagram, que colocou um ponto final no seu matrimónio com Ana Martins.

“Apesar de sempre ter falado da minha vida familiar com a máxima discrição, venho por este meio informar que me separei da minha companheira. Fica a amizade e o carinho!” escreveu o intérprete da novela “Festa é Festa” (TVI).

Lembre-se que o ex-casal tem em comum duas filhas, Inês de 14 anos, e Elisa, de cinco.