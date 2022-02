Manuel Marques apanhado no “terror” do avião da TAP sacudido pelo vento em Inglaterra

Manuel Marques e Beatriz Barosa estavam dentro do avião que, esta sexta-feira, 18 de fevereiro, enfrentou problemas na aterragem em Londres.

O ator recorreu às redes sociais para partilhar o pânico que sentiu durante o percalço aéreo.

“Sei dizer que íamos neste avião… e no interior foi um filme de terror”, começou por escrever no vídeo que partilhou.

Beatriz Barosa também destacou o momento nas redes sociais.

“Para quem está a perguntar se fizemos boa viagem… esta foi a segunda tentativa de aterragem… A primeira não foi mais bonita”, disse.

Ana Marques, irmã do ator, também já reagiu e confessou ter ficado assustada com a situação.

“Manuel Marques, por mais que eu te peça, livra-te de me descreveres o que isto foi… eu sou uma ‘aerofóbica’ incurável. Estás vivo. É só o que me interessa”, confessou.

O motivo que levou a que o avião da TAP falhasse a aterragem no aeroporto de Heathrow, em Londres, Inglaterra, está relacionado com as fortes rajadas de vento que se fazem sentir devido à tempestade Eunice e que origina ventos de 130 km/h.