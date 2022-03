Manuel Marques declara-se a Beatriz Barosa: “Linda e incrível”

Manuel Marques reagiu, esta quinta-feira, 2 de setembro, à publicação de Beatriz Barosa, na qual a atriz assumiu o namoro com o humorista.

Após vários rumores de que os atores estariam a namorar eis que surge a confirmação por parte de Beatriz Barosa nas redes sociais. O comediante comentou o gesto da nova namorada.

“Linda, incrível, paixão e amor!” escreveu, em jeito de resposta, à partilha da companheira.

O humorista, de 46 anos, começou a namorar com a atriz, de 24, após se ter separado de Ana Martins. “Apesar de sempre ter falado da minha vida familiar com a máxima discrição, venho por este meio informar que me separei da minha companheira. Fica a amizade e o carinho”, anunciou o intérprete nas redes sociais.

O ex-casal tem duas filhas em comum Inês, de 14 anos, e Elisa, de cinco.