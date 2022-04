Manuel Marques e Miguel Thiré sobem ao palco com “O Crédito”

Manuel Marques e Miguel Thiré vão protagonizar a peça de teatro “O Crédito”, que vai estar em cena entre 21 de abril e 8 de maio, no Auditório dos Oceanos, em Lisboa.

“O Crédito” é uma peça escrita por Jordi Galceran. Esta peça, com a qual o autor venceu o prémio de Dramaturgia Catalã, conta com a encenação de Rita Lello e será interpretada por Manuel Marques e Miguel Thiré.

Com data de estreia a 21 de abril no Auditório dos Oceanos, no Casino de Lisboa, a peça vai estar em cena até 8 de maio. Os bilhetes já se encontram à venda. A música é de Manuel Faria e o desenho de luz de Paulo Sabino.

A história começa com um homem que tenta pedir um empréstimo ao banco para continuar com a vida. Não tem garantias, nem propriedades, apenas a sua “palavra de honra” para que o banco assegure o retorno. A recusa do gerente da agência coloca os dois numa situação delicada.

No pequeno ecrã, o público pode acompanhar o trabalho de Manuel Marques na terceira temporada de “Festa é Festa” (TVI), na qual dá vida à personagem “Fernando Silva”. A quarta temporada da novela já se encontra em gravações.