Manuel Marques estreia a peça “Noite de Reis” a 23 de janeiro

Manuel Marques vai estrear-se no dia 23 de janeiro, com a peça “Noite de Reis”, no Teatro da Trindade, em Lisboa.

Trata-se de uma das obras mais populares de Shakespeare e é uma comédia sobre o amor. A peça conta também com nomes como Adriano Luz, Cristóvão Campos, Filipe Vargas, entre outros.

Em simultâneo à peça de teatro, o ator está também no ar na novela “Festa é Festa”, que iniciou esta segunda-feira, 9 de janeiro, a sexta temporada.

Além de Manuel Marques, a novela da TVI tem no elenco atores como Pedro Teixeira, Pedro Alves, Inês Herédia, Ana Brito e Cunha, Marta Andrino, Beatriz Barosa, Ana Guiomar, entre outros.