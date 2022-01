Manuel Melo revela consumo de drogas: “Vou ser adito o resto da vida”

View this post on Instagram

Agradecer… as inúmeras mensagens que recebo ainda pelo excerto gravado da entrevista para a @revistacristina . Gerou-se outro acontecimento e essa é a razão principal deste post… Dessas inúmeras mensagens, algumas contavam história com o fundamento de pedir ajuda. Talvez porque se identificaram, ou sentiram-se à vontade para isso. POR FAVOR FAÇAM-NO!!! Estou inteiramente disponível dentro do que me for possível, para ler , e dentro da experiência de dez anos em recuperação saber o que dizer e que caminhos existem a percorrer. Só não existe solução para o destino premeditado em todos nós, e o que não terá solução, solucionado está. E por favor, deixem a vergonha morrer, a adição alimenta-se dela. Existem canais específicos para lidar com isso, linhas de telefone, literatura, instituições, e se eu servir só para as indicar, alguma coisa já fizémos. E oiçam uma coisa de mim para muitas das mensagens…. Não é um ato de coragem escolher entre a vida e a morte, é um ato de sobrevivência, onde não há hérois! A coragem está em viver com isso todos os dias, e perceber a quantidade de vidas a que estamos ligados, por causa duma dor que achávamos só nossa, em que as consequências excedem o nosso corpo físico. Abraço forte! Estamos juntos, e sempre estivémos.