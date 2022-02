Marca de calçado contra-ataca Cristina Ferreira: “Acha-se maior que os outros”

Depois da apresentadora da SIC ter prometido processar a empresa de calçado por acusação de plágio, a Alameda Turquesa responde num comunicado… violento. Queixa-se de “intimidação” e acusa Cristina Ferreira de “querer ser maior que os outros”.

Está para durar a guerra entre a empresa de calçado Alameda Turquesa e Cristina Ferreira. Após a marca ter acusado a profissional da SIC de “plágio” e de esta ter ameaçado com um processo em tribunal, a Alameda Turquesa contra-ataca, fala em “intimidação” e que Cristina Ferreira “se acha maior que os outros”.

“O princípio para alguém ser grande é não se achar maior que os outros. Afinal, os mais influentes de Portugal precisam de copiar e intimidar uma pequena marca familiar portuguesa para tentar vender a sua própria marca no nosso país”, escreve a diretora Carolina Santos (em baixo, na imagem).

https://www.instagram.com/p/B-nRjmQBoAL/

A fundadora da empresa não se fica por aqui. “Perdi toda a admiração que tinha e sempre tive, mas a minha educação não me deixa não respeitar. Por isso, com todo o respeito que posso ter – obrigada. Agradeço por me terem ensinado uma coisa que vou levar comigo para a vida. Por muito que a nossa marca cresça, e vai crescer, nunca me vou deixar sentir maior que os outros”.

A Alameda Turquesa contrapõe, quase ponto a ponto, o comunicado de Cristina Ferreira, com diversas anotações à defesa da apresentadora da SIC.

“Quererem processar-me por difamação, por não ter obtido resposta por meios legais, a uma cópia da nossa marca, é só surreal. (…) E dizer que qualquer pessoa que reproduza as nossas acusações cheira-me a intimidação?” remata Carolina Santos.