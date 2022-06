Marcantonio del Carlo: “Foram dias duros, de solidão”

Marcantonio del Carlo esteve infetado com covid-19, uma jornada que, de acordo com o próprio, foi bastante complicada.

O ator recorreu ao Instagram para desabafar sobre os dias que esteve em isolamento e das dificuldades que enfrentou.

“E este foi o quarto onde passei os meus últimos dias. Confinado nos Açores depois de ter testado positivo ao bicho nas filmagens do projeto que estou a gravar, vivi dentro destas quatro paredes uma jornada que me marcou”, começou por desabafar.

“Foram dias duros, de solidão, longe da família, da rua, do mundo. Foram dias também de reflexão sobre estes tempos loucos que estamos a viver. Li muito, escrevi tanto, e acima de tudo tive tempo para pensar. Agora já recuperado e livre resta-me agradecer a todo o staff do hotel (…) que me fizeram sentir em casa, e à produção da série que estou a fazer que me apoiaram desde o primeiro momento”, acrescentou.

“Obrigado também, e sobretudo, à minha família, Iolanda e Simone, por me animarem com as suas videochamadas diárias. (…) Agora regresso às gravações aqui nos Açores, depois volto para os braços das minhas meninas e este fim de semana parto para Ovar onde vou dirigir mais uma formação. O bicho não deu cabo de mim. Fica no entanto uma experiência de vida que não vou esquecer tão cedo”, rematou.